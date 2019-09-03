Власти Подмосковья планируют завершить создание пяти путепроводов у МЦД в 2021-2022 годы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют построить пять путепроводов на территории региона в связи с запуском Московских центральных диаметров (МЦД), сроки завершения строительства дорожных объектов общей суммой более 26 млрд рублей намечены на 2021-2022 годы. Соответствующие данные следуют из презентации к выступлению министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика на заседании регионального правительства во вторник.

Согласно данным, стоимость строительства путепроводов у платформ Опалиха и Аникеевка в подмосковном Красногорске, где будет проходить маршрут МЦД-2 "Нахабино - Подольск", составит порядка 2,9 млрд рублей и 3,1 млрд рублей соответственно. Начало строительства объектов запланировано на текущий год, завершение - в 2022 году.

Старт строительства автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна по Рогачевскому шоссе (Северный обход Лобни) также намечен на текущий год. Стоимость работ по возведению почти 9-километрового дорожного объекта составит 11,5 млрд рублей. Вблизи дороги, завершить которую планируют в 2022 году, будет проходить маршрут МЦД-1 "Лобня - Одинцово".

У платформы Быково в подмосковном Раменском в связи с вводом МЦД-3 "Раменское - Зеленоград" будет построен двухполосный путепровод стоимостью 6,5 млрд рублей. Завершение создания объекта намечено на 2022 год. В Наро-Фоминском округе у платформы Апрелевка вблизи МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожная" строительство путепровода будет завершено в 2021 году. Его протяженность составит более 1,2 км, а стоимость превысит 2 млрд рублей.

"Мы ожидаем помощи из федерального бюджета, поскольку понимаем, что в данном случае нужно строить быстро. Первоочередные путепроводы будут стоить: три путепровода по 3 млрд рублей и один - 12 млрд рублей, плюс шесть [путепроводов]. Где-то порядка 16-17 млрд рублей будет стоить строительство первоочередных путепроводов, из них предполагается 75% средств федерального бюджета. Мы готовим нашу бюджетную заявку, готовим проектную документацию", - сказал журналистам Гержик.

О Московских центральных диаметрах

Запуск первых двух диаметров (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска) намечен до конца года. С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 млн жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится около 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.

Ранее заммэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что пассажирское движение по третьему и четвертому Московским центральным диаметрам (МЦД-3 и МЦД-4) в столичном регионе будет запущено до 2024 года.