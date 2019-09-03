Число многодетных семей в Подмосковье за пять лет увеличилось вдвое

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Количество многодетных семей в Московской области с 2014 по 2019 год увеличилось вдвое и достигло 80 тыс. Об этом сообщил во вторник на круглом столе "О мерах социальной поддержки семей в Московской области, в том числе в части налоговых льгот" председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики регионального парламента Андрей Голубев.

"У нас на сегодняшний день в Московской области, по данным на 1 июля 2019 года, число многодетных семей приблизилось к 80 тыс. многодетных семей, в них воспитываются 257 тыс. детей <...> За период с 2014 года число [многодетных семей] выросло более чем в два раза", - сказал он.

При этом заместитель министра социального развития Московской области Надежда Боос отметила, что увеличение числа многодетных связано с ростом рождаемости в Подмосковье. "Увеличение [числа] вторых рождений, плюс меры социальной поддержки, которые оказываются многодетным семьям, приводят к увеличению численности многодетных семей. Здесь ежегодно стабильно происходит прирост порядка 14%", - уточнила причины роста Боос.

Голубев добавил, что семьям с тремя и более детьми оказывается порядка 30 мер социальной поддержки.