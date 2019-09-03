Вычет по транспортному налогу для многодетных семей могут ввести в Подмосковье

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют ввести вычет по транспортному налогу по аналогии с земельным участком для многодетных семей. Депутаты выйдут с законодательной инициативой в Мособлдуму в 2019 году, сообщил во вторник журналистам председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

"Уже сегодня существует практика вычета по имущественным налогам, в частности, по земле в шесть соток, по квартире или жилому дому - это 5 м или 7 м от кадастровой стоимости. Мы предлагаем также подойти к транспортному налогу, а именно определить налоговый вычет, например, 100 лошадиных сил, который будет действовать для любого транспорта вне зависимости от его мощности, а уже оставшуюся разницу в данном случае многодетная семья оплачивает в соответствии с действующим налоговым законодательством в полном объеме. В этом году мы внесем на рассмотрение в Московскую областную думу и далее, в случае положительного заключения, уже идти дальше", - сказал он.

Ефимов добавил, что льгота будет распространяться на один автомобиль в семье.

На данный момент в Подмосковье установлена льгота для многодетных семей по освобождению от уплаты налога на автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил.