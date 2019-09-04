Более 1 тыс. кустов дикорастущей конопли уничтожили полицейские в Подмосковье

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские обнаружили и уничтожили более 1 тыс. кустов дикорастущей конопли в районе села Большое Алексеевское в Подмосковье. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В ходе рейда сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Ступино в районе села Большое Алексеевское обнаружен участок с дикорастущей коноплей. По результатам исследования изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством - марихуаной. С помощью специальной техники путем скашивания, измельчения и сжигания полицейскими уничтожено более 1 тыс. кустов конопли, произрастающей на площади около 1 га", - сказали в полиции.

В пресс-службе главка отметили, что правоохранители работали в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Мак", направленного на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, а также выявление очагов дикорастущих наркокультур.