Новые хоккейные площадки появятся в 14 муниципалитетах Подмосковья до конца года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют открыть 15 новых хоккейных площадок в 14 городских округах региона до конца года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Массовый спорт является одним из приоритетных направлений в Московской области. Мы возводим новые плоскостные сооружения для занятий как летними, так и зимними видами спорта. До конца 2019 года 14 муниципальных образований получат 15 новых хоккейных площадок. Некоторые из них строятся на месте ранее существовавших, но изношенных объектов, другие возводятся с нуля. На эти цели заложено более 250 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова.

Как добавили в пресс-службе, новые площадки будут открыты в Домодедове, Истре, Кашире, Котельниках, Лобне, Люберцах, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцове, Озерах, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, Ступине и Электростали. В состав каждой площадки войдут раздевалки для верхней одежды, трибуна на 30 мест, скамейки для запасных игроков.