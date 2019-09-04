Природный заказник площадью более 3,2 тыс. га создали в Талдоме

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Дубравна" появилась в подмосковном Талдомском округе, площадь созданного природного заказника превышает 3,2 тыс. га. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Правительство Московской области утвердило положение о государственном природном заказнике "Дубравна", расположенном в Талдомском городском округе. Площадь ООПТ составляет 3266 га", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина, слова которого цитирует пресс-служба ведомства, при обследовании территории природного заказника было выявлено свыше 400 видов животных и растений.

"Здесь представлено практически все видовое разнообразие Подмосковья, от лишайника до бурого медведя", - сказал Куракин.

В Подмосковье около 250 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Минэкологии региона ведет работу по организации 17 новых ООПТ.