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Автопробег мусоровозов в поддержку реформы обращения с отходами начинается в Подмосковье

Он пройдет через шесть российских городов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автопробег мусоровозов из Москвы в Геленджик в поддержку реформы обращения с отходами начинается в четверг в подмосковных Люберцах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ассоциации "Чистая страна", которая организует мероприятие.

Помимо столичного региона, он пройдет через шесть городов: 7 сентября участники доберутся до Тамбова, 10 сентября окажутся в Липецке, 11 сентября - в Воронеже, 13 сентября - в Белгороде, 15 сентября в Ростове-на-Дону. 17 сентября пробег завершится в Геленджике отраслевой конференцией, на которой подведут итоги полугода реализации реформы обращения с отходами в России.

Протяженность маршрута превысит 2 тыс. км. Организаторы предполагают, что автопробег привлечет более 30 тыс. человек.

В городах, где будут останавливаться участники мероприятия, пройдут плоггинг-забеги (когда бегуны одновременно собирают мусор), кинопоказы, открытые уроки и лекции, круглые столы с экспертами и выставки техники.

Автопробег организован при поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Российского экологического оператора.

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