Задержаны подозреваемые в серии квартирных краж в Подмосковье

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали троих приезжих из Закавказья, которые совершили серию краж в Подмосковье, ущерб от их действий составил более 6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники путем подбора ключей проникли в две квартиры, расположенные в соседних домах в Реутове Московской области, и похитили денежные средства, ювелирные и меховые изделия. Роли каждого участника в группе были четко распределены - от подбора квартиры до определения способа проникновения в нее и сбыта похищенного", - сказала она.

Следственным управлением МУ МВД России "Балашихинское" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере с проникновением в жилище). "В результате оперативно-разыскных мероприятий по различным адресам проживания в Москве и Московской области задержаны трое ранее судимых граждан одной из стран Закавказья", - пояснила представитель МВД.

"В настоящее время установлены обстоятельства 13 квартирных краж, совершенных злоумышленниками. По имеющейся информации, сумма ущерба превысила 6 млн рублей", - сказала Волк.

При обысках у фигурантов были изъяты ювелирные изделия, 24 шубы из ценного меха, коллекционные ножи, деньги, мужские наручные часы, предположительно, похищенные при совершении аналогичных преступлений. Также обнаружены отмычки и строительные инструменты для вскрытия дверных замков.

По решению суда подозреваемые арестованы.