Власти Подмосковья установят на дорогах 50 тыс. сигнальных столбиков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ярко-оранжевые столбики со светоотражающими элементами, которые будут разделять транспортные потоки и предотвращать ДТП, установят на 55 региональных дорогах в Подмосковье в текущем году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В этом году планируется установить 50 тыс. полиуретановых ярких столбиков на 55 региональных дорогах. Сигнальные столбики устанавливают перед пешеходными переходами и на опасных поворотах для предотвращения выезда на встречную полосу. Ежедневно дорожные службы монтируют порядка 2-2,5 тыс. столбиков. Завершить работы в полном объеме планируется в конце сентября", - приводятся в сообщении слова министра транспорта региона Алексея Гержика.

В пресс-службе уточнили, что столбики появятся более чем на 100 км дорог. Сейчас монтаж идет в Лотошинском районе, наибольший объем работ запланирован в Мытищах на Осташковском шоссе, где будут установлены 1,3 тыс. столбиков на 21 участке протяженностью 2,3 км. Столбики долговечны и не нуждаются в окрашивании в течение всего срока эксплуатации.

В пресс-службе добавили, что одной из основных причин смертности в ДТП является лобовое столкновение, при этом свыше 70% аварий происходят из-за выезда на встречную полосу. С начала года в Подмосковье произошло свыше 1,6 тыс. ДТП, в которых погибли 220 человек, ранены более 2,3 тыс. человек. Эксперимент по установке сигнальных столбиков начался в области весной, тогда их поставили на протяжении 25 км Егорьевского шоссе.