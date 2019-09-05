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Более 600 новых автобусов выйдут на маршруты в Подмосковье до апреля 2020 года

Около 30 из них будут оборудованы учебной кабиной

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 600 новых автобусов планируется вывести на загруженные маршруты в Московской области до апреля 2020 года. Об этом в интервью порталу правительства Подмосковья сообщил генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов.

"До апреля 2020 года в наш автопарк поступит 632 автобуса большого класса в пригородном исполнении. Они будут выходить на маршруты "Мострансавто" поэтапно: в первую очередь туда, где большой пассажиропоток и перевозки осуществляются по регулируемым тарифам, с предоставлением льгот для пенсионеров, школьников и других категорий", - сказал Мурашов.

Он отметил, что всего автопарк "Мострансавто" насчитывает около 5 тыс. автобусов. Также он пояснил, что около 30 новых автобусов, которые выйдут на маршруты в регионе до апреля, будут оборудованы учебной кабиной.

"В салоне стажерского транспортного средства будет предусмотрено рабочее место инструктора с дублирующими педалями и контрольными приборами. Оно находится за креслом стажера", - добавил Мурашов.

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