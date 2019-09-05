Около 20 фермерских хозяйств появятся в Подмосковье благодаря грантовой поддержке

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Около 20 фермерских проектов реализуют в Московской области благодаря грантовой поддержке, которая будет предоставлена фермерам в рамках программы "Агростартап", сообщила в четверг пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В Подмосковье благодаря программе "Агростартап" появится порядка 20 новых фермерских хозяйств. По итогам рассмотрения комиссией заявок принято решение поддержать 18 проектов. Общая сумма предоставленных грантов составляет 63 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

По его словам, всего на конкурс было подано около 50 заявок. Почти все проекты, которые победили, направлены на создание фермерского хозяйства с нуля. Большинство получателей грантов планирует заниматься мясным скотоводством.

"В направлении молочного животноводства хочет реализоваться шесть фермеров. Немало агростартаперов проявили интерес и к молочному козоводству. Благодаря реализации нацпроекта в Подмосковье также появится переработка пчелиных продуктов, грант получат пять пчеловодов", - добавил Разин.

Как отметила пресс-служба, грант "Агростартап" является новой в текущем году формой господдержки агропромышленного комплекса.