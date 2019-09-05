Коррекционные школы Подмосковья получат фирменный стиль оформления в рамках нацпроекта

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 20 коррекционных школ Московской области получили статус "Доброшколы" в рамках реализации национального проекта "Образование", они будут оформлены в фирменном стиле и получат обновление материально-технической базы на общую сумму свыше 90 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"Коррекционные школы Подмосковья получили статус "Доброшколы" и фирменный стиль оформления в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Всего в регионе функционируют 22 "Доброшколы", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она отметила, что в рамках проекта запланировано обновление материально-технической базы коррекционных школ на общую сумму свыше 90 млн рублей. Каждая школа получит по 4,2 млн рублей.

"В первую очередь изменения касаются учебных кабинетов по технологии и других помещений для организации качественного доступного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Все они будут располагать новым оборудованием, а также иметь свой фирменный стиль оформления. Для нас особенно важно, чтобы все дети Подмосковья могли получать одинаково качественное образование, имея при этом комфортные условия для обучения", - добавила Забралова.

Она отметила, что благодаря реализации проекта дети могут без труда посещать занятия в школах. "Главная задача таких школ - поставить на новый уровень профориентационную работу, сформировать у детей с ограниченными возможностями здоровья профессиональную направленность, чтобы в дальнейшем они смогли быть востребованными на рынке труда", - сказала Забралова.

В пресс-службе пояснили, что "Доброшкола" - это коррекционное учреждение, к которому будет применен фирменный стиль в рамках нацпроекта.