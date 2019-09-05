Власти Подмосковья могут пересмотреть норматив образования бытового мусора в 2020 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют пересмотреть в 2020 году норматив образования бытового мусора, сообщил ТАСС источник в Министерстве ЖКХ Подмосковья и подтвердил советник министра ЖКХ региона Дмитрий Большаков. Действующий норматив приводит к образованию навалов на контейнерных площадках.

Стоимость вывоза мусора для жителей Московской области привязана не к числу проживающих в квартире, а к площади жилья. Она рассчитывается по формуле: норматив образования мусора в год надо умножить на жилую площадь, затем на тариф регионального оператора за вывоз единицы отходов и разделить все это на 12 месяцев. Например, вывоз бытового мусора, для квартиры 50 кв. м в городском округе Химки будет стоить 312,66 рублей в месяц: тариф оператора в этом кластере - 866,1 рублей за куб. м, норматив для всей области - 0,114 куб. м в год на 1 кв. м жилья. 50 кв. м и два проживающих в ней взрослых - это среднестатистическая квартира в Московской области, поясняли ранее в МинЖХК региона. Таким образом, усредненно житель Подмосковья производит 2,85 куб. м мусора в год.

"У нас самый низкий в стране норматив, поэтому [он] будет пересматриваться", - сказал ТАСС источник в МинЖКХ Московской области.

"Я думаю, в следующем году по итогам тех показателей, которые у нас будут в этом году с учетом собираемости, расходов региональных операторов у нас будут соответствующие корректировки. Какие они будут - пока говорить рано", - в свою очередь сообщил ТАСС советник министра ЖКХ Московской области Дмитрий Большаков. Он не смог спрогнозировать, как пересмотр нормативов отразится на расценках на вывоз мусора для жителей области, но отметил, что власти будут придерживаться указания президента РФ сдерживать рост тарифов.

Последствия заниженного норматива

Для перевода 1 куб. м бытового мусора в 1 тонну обычно используется коэффициент плотности 0,18-0,2. То есть 2,85 куб. м коммунальных отходов в год на одного жителя Подмосковья - это 0,51 - 0,57 тонны в год. По информации Росстата, сейчас население Московской области достигает 7,6 млн человек, а бытового мусора при этом образуется порядка 4 млн тонн в год (данные правительства Подмосковья). То есть на одного человека получается примерно такой же объем - 0,53 тонны в год.

При этом, согласно недавно опубликованному государственному докладу Минприроды РФ, по итогам 2018 года в Подмосковье на одного человека вывозилось 0,817 тонн бытового мусора в год. Таким образом, объем рынка коммунального мусора области может быть не 4, а 6 млн тонн, а житель региона в реальности может "генерировать" в 1,5 раза больше отходов.

Низкий норматив приводит к локальным "перекосам" системы. Например, в жилом комплексе "Солнечная система" городского округа Химки региональный оператор "Сергиево-Посадский РО" (входит в структуру "РТ-Инвест") поставил на 63 тыс. кв. м жилой площади 14 контейнеров для смешанного коммунального мусора. Однако это число баков регулярно переполняется, и на площадках возникают навалы. В компании ТАСС пояснили, что установить больше контейнеров на такую площадь не позволяет действующий в регионе норматив, поскольку на нем базируется типовой договор региональных операторов на вывоз коммунальных отходов.

В итоге жители жилого комплекса начали жаловаться, что с приходом регионального оператора возникли проблемы с навалами мусора на контейнерных площадках.

Нормативы - общероссийская проблема

Каждый регион самостоятельно определял норматив образования коммунального мусора в рамках перехода на новую систему обращения с отходами. Зачастую для этого не делались натурные замеры, что привело к занижениям или завышениям этого показателя на местах. Проблему некорректных нормативов в 2019 году поднимали участники рынка и замминистра природных ресурсов и экологии РФ Владимир Логинов.

"Да, действительно в ряде территориальных схем норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) не соответствует объему образования отходов. Это приводит к росту тарифа и завышенной плате граждан за услугу ТКО", - рассказал ТАСС заместитель генерального директора Российского экологического оператора Вячеслав Духин. - "Есть такие случаи, когда указанные нормы образования отходов в одном регионе от района к району отличаются больше чем в пять раз. Например, такая ситуация в Краснодарском крае. В Северском районе норматив составляет 0,2 тонны на человека в год, а в Успенском - 1,08 тонны". РЭО рекомендовал регионам проводить дополнительные замеры отходов на своих территориях, чтобы уточнить норматив накопления мусора и привести его в соответствие с фактическими данными.

"В каждой конкретной ситуации надо разбираться. Возможно, в каком-то случае к навалам приводит неучтенный объем отходов от другого сегмента рынка, например, кафе или магазинов <…> Ситуацию с некорректными нормативами нужно исправлять, для этого существует методика их определения, разработанная правительством. Однако в любом случае мусорные навалы негативно отражаются на имидже всей реформы отрасли в целом", - сказал ТАСС исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в РФ 1 января 2019 года, пока по разным причинам 11 регионов не вошли в нее. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".