Дороги к дачным участкам отремонтируют в 17 муниципалитетах Подмосковья до конца года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Шестьдесят ведущих к дачным участкам дорог отремонтируют в Московской области до конца года, работы пройдут в 17 муниципалитетах региона. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Подмосковье приступили к ремонту дорог, ведущих к дачным участкам. В рамках двухстороннего соглашения между правительствами Москвы и Московской области в 2019 году отремонтируют 60 автодорог к дачным участкам в 17 муниципальных образованиях подмосковного региона", - говорится в сообщении.

Как сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, которого цитирует пресс-служба, на 49 дорогах проведут ремонт, а на 11 дорожных объектах протяженностью свыше 15 км запланированы капитальные ремонтные работы, там восстановят асфальтобетонное покрытие, проведут работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки.

"Это позволит обеспечить комфортный подъезд к крупным дачным массивам для порядка 750 тыс. жителей Москвы и Подмосковья", - приводятся в сообщении слова Гержика. Министр уточнил, что в настоящее время ремонт уже стартовал на 27 дорогах в восьми муниципалитетах.

В пресс-службе добавили, что всего на территории региона насчитывается свыше 11 тыс. СНТ. Как уточнили ТАСС в ведомстве, за два года планируется отремонтировать более 100 дорог.

В мае прошлого года Москва и Московская область заключили соглашение по развитию инфраструктуры садовых некоммерческих товариществ (СНТ). В рамках этого документа власти региона начали проводить работу по благоустройству подмосковных СНТ, решая основные проблемы - состояние дорог, водо-, газоснабжение, а также создание детских площадок.