Бригады скорой помощи Подмосковья переведут на усиленный режим работы в день выборов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 600 бригад скорой помощи в Московской области переведут на усиленный режим работы в единый день голосования, 8 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Единый день голосования - важное событие, затрагивающее каждого социально активного и неравнодушного человека. Важно, чтобы каждый житель чувствовал себя безопасно и комфортно. В связи с этим на усиленный режим работы переведены более 600 бригад скорой медицинской помощи", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой.

По данным избирательной комиссии Подмосковья, около 2,5 тыс. кандидатов примут участие в выборах в советы депутатов муниципальных образований Московской области, которые пройдут в 31 муниципалитете. Областной избирком прогнозирует, что явка избирателей составит 15-30%.