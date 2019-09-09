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Более 10 тыс. школьников станут участниками образовательных экскурсий в Подмосковье

Для учеников организуют 250 выездных экскурсий с посещением более 25 культурно-исторических объектов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. школьников Московской области посетят осенью музеи и предприятия региона в рамках образовательного проекта, всего экскурсии планируется провести более чем на 25 объектах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба первого зампредседателя правительства - министра образования региона Ольги Забраловой.

"В Подмосковье стартует новый образовательный проект - этой осенью свыше 10 тыс. подмосковных школьников посетят музеи и предприятия региона. Начнется он уже 24 сентября. Для ребят планируется 250 выездных экскурсий с посещением более 25 уникальных культурно-исторических объектов", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Она отметила, что маршруты по школьным предметам подготовлены совместно с федеральным проектом по образовательному туризму "Живые уроки".

"Туристские ресурсы Московской области, ее культурно-историческое наследие позволяют уже сегодня значительно расширить образовательное пространство учебных учреждений. В программе посещение самых разнообразных исторических объектов, от усадеб до музеев, от монастырей до парков, заповедников и промышленных предприятий", - добавила Забралова.

В пресс-службе добавили, что в ходе экскурсий школьники посетят военно-патриотический парк "Патриот", Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово", Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и другие объекты.

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