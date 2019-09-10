Эксперты: летний спрос на аренду дач в Подмосковье превысил сезонную норму

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Летние показатели спроса на загородное жилье в Московской области в 2019 году превзошли среднестатистические на 12%, но оказались ниже на 18% по сравнению с летом 2018 года, сообщила во вторник пресс-служба аналитического центра "Инком-недвижимость".

"Нынешним летом показатели сезонного спроса на рынке загородного найма в Подмосковье оказались ожидаемо ниже прошлогодних (-18%), но превзошли среднестатистические (+12%)", - говорится в сообщении.

Эксперты объясняют снижение показателей относительно лета 2018 года тем, что тогда в Москве проходил чемпионат мира по футболу, был приток нанимателей, и спрос на загородную аренду в Подмосковье подскочил на 30% по сравнению со стандартными показателями предыдущих сезонов.

Оживление активности нанимателей в этом году наблюдалось в аномально жаркие весенние месяцы и в июне, а также во второй половине августа, отметили в центре.

Аналитики также уточнили предпочтения арендаторов относительно длительности проживания и типов строений. Так, 89% клиентов снимают дома на период от одной недели до четырех месяцев, остальных интересует краткосрочная аренда, например, на выходные. В среднем 40% нанимателей выбирают коттеджи, 60% - дачные дома.

По сравнению с предыдущим летом стоимость найма коттеджей снизилась на 20%, съем дачных домов подешевел на 9%.