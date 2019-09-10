В Подмосковье появятся два музея, посвященных семье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Два музея, один из которых будет посвящен школе и детству, а другой - материнству и младенчеству, планируется в усадьбе Ильинское в Подмосковье. Об этом рассказала председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", заместитель председателя Императорского православного Палестинского общества (ИППО) Анна Громова.

"Ведутся работы по созданию музея в здании исторической усадьбы Ильинское, которая была в ведении великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Игоря Александровича, <…> мы сейчас делаем там музей школы и детства. Великим князем Сергеем Александровичем <…> был построен родильный приют для крестьянок в Ильинском, там мы делаем музей материнства и младенчества", - сказала она во вторник на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге" в ИППО.

Громова отметила, что среди туристов, которых привлек Национальный туристический проект "Императорский маршрут", в прошлом году было более 10 тыс. детей. "Наш "Императорский маршрут", который мы проинициировали, предполагает детскую программу "Моя Россия". И по этой программе, по этим музеям, по местам памяти царской семьи, проехало больше 10 тыс. детей в течение прошлого года. Дети, посетившие музей, оставили потрясающие отзывы", - добавила она.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что, по данным последних опросов, молодые люди называют своей главной целью, ценностью семью и детей. Однако большинство молодых людей одобряет разводы, и более половины заключенных в России браков распадается в течение пяти лет после заключения. "Мы смотрим на число разводов - 60% из них происходит в первые пять лет, 89% [молодых людей] допускают разводы", - сказала она.

Кузнецова отметила, что одной из мер поддержки семейных ценностей могло бы стать общероссийское празднование Дня отца. "У нас сегодня есть День ребенка, День защиты детей, День матери, День семьи, любви и верности, и те традиционные праздники, которые отмечаются, в той или иной части связанные с семьей. Но Дня отца у нас не случилось на государственном уровне, хотя в пяти регионах России он уже отмечается, и, думаю, здесь мы тоже найдем возможности для объединения наших усилий", - сказала детский омбудсмен.

Организаторами конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России. Защита семьи в религиозно-общественном диалоге" выступили Межрелигиозный совет России (МСР) и ИППО.