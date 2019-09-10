Число проходящих терапию пациентов с ВИЧ выросло в Подмосковье на 19% с начала 2019 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию в Подмосковье, возросло за восемь месяцев 2019 года на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"По сравнению с 2018 годом на 19% выросло число пациентов с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию. Получать жизненно необходимое лечение стали на 4225 человек больше, чем в прошлом году. Всего в Московской области антиретровирусную терапию получают более 26 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за восемь месяцев тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека прошли более 1,2 млн человек, что превысило показатели прошлого года на 2% больше.

"Информация о собственном ВИЧ-статусе - такая же забота о здоровье, как диспансеризация и профосмотры. Ежегодно в Московской области растет количество людей, которые заботятся о своем здоровье и здоровье близких", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой.