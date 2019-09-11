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В полиции опровергли информацию о нападении на инкассаторов в Подмосковье

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Щелкове двое неизвестных похитили у инкассаторов 15 млн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полиция опровергла сообщения о нападении на инкассаторов в Щелкове и хищении крупной суммы денег. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Размещенная в ряде СМИ информация о нападении на инкассаторов и хищении у них крупной суммы денег не соответствует действительности. В Щелковском районе Московской области проводятся учения", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в городе Щелкове произошло нападение на инкассаторов, у которых похитили 15 млн рублей, якобы нападение совершили двое мужчин, которые скрылись на автомобиле BMW.

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