Новые линии по производству макаронных изделий запустили на заводе Barilla в Подмосковье

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новые линии по производству макаронных изделий запустили на заводе Barilla в Солнечногорске. В церемонии запуска приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-президент Barilla Group Лукой Барилла и вице-президент ООО "Барилла Рус" Михаил Путилин.

"Я с большим удовольствием присутствую сегодня на фабрике, которую посетил четыре года назад. Это был неплохой визит, судя по тому, что компания успешно развивается. Сегодня я с большим удовольствием участвую в расширении производства, которое находится на территории нашего района", - сказал в ходе торжественной церемонии запуска Воробьев.

Дополнительные линии позволят выпускать 37 тыс. тонн продукции в год, благодаря чему общий объем производимой на предприятии продукции для рынков России и стран СНГ вырастет до 74 тыс. тонн в год. Расширение производства позволило создать 60 новых рабочих мест.

Barilla Group - итальянская продовольственная компания, производитель пасты, а также готовых соусов и хлебобулочных изделий.