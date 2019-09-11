Свыше 50 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья по налогу на профессиональный доход

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 50 млн рублей доходов от налога на профессиональный доход поступило в бюджет Московской области за январь-август 2019 года, сообщила в среду пресс-служба Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Поступления по налогу на профессиональный доход в консолидированный бюджет Московской области за первые восемь месяцев 2019 года составили 50,8 млн рублей. В качестве самозанятых с начала года зарегистрировались порядка 39 тыс. налогоплательщиков Московской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, более чем по 2 тыс. самозанятых встали на учет в Балашихе и Одинцове, порядка 1,9 тыс. в Подольске, свыше 1,7 тыс. в Люберцах, более чем по 1,5 тыс. - в Раменском, Химках и Мытищах.

"Новый налоговый режим позволяет в упрощенном порядке платить минимальный налог от самостоятельной деятельности, и, главное, вести ее легально. В качестве самозанятых регистрируются самые разные специалисты: дизайнеры, сантехники, риелторы, репетиторы, фотографы, мастера маникюра и многие другие. Режим популярен среди тех, кто получает доход от аренды жилой недвижимости. Новый налог выводит из тени тех, кто раньше получал неофициальный доход", - процитировали в пресс-службе министра экономики и финансов Московской области Елену Мухтиярову.

В пресс-службе пояснили, что экспериментальный налог на профессиональный доход действует на территории Москвы и Подмосковья, а также в Калужской области и Татарстане. Ставка налога составляет всего 4% для доходов, полученных от физических лиц, и 6% - для доходов от компаний и индивидуальных предпринимателей.

"Воспользоваться новым налоговым режимом могут те, кто работает на себя без наемных работников и в год от этой деятельности получает не больше 2,4 млн рублей. Индивидуальный предприниматель также может оформиться как самозанятый", - напомнили в ведомстве.