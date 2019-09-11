Движение транспорта открыли по путепроводу около Деулинского переезда в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта по новому путепроводу в районе Деулинского переезда открыли в Сергиево-Посадском округе, сообщила в среду пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Открытие движения на Деулинском путепроводе существенно улучшит транспортную доступность Сергиева Посада. На время строительства объекта жители были вынуждены объезжать участок по двухполосной дороге и пересекать железнодорожный переезд, на котором образовывались пробки. Теперь с открытием путепровода время проезда участка значительно снизится, - на бессветофорном путепроводе, протяженность которого составляет 120 м, организовано движение по четырем полосам", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что запуск путепровода позволит перераспределить транспортные потоки и продолжить строительство основного хода третьего этапа Западного объезда Сергиева Посада.

По словам министра, готовность Западного объезда Сергиева Посада составляет выше 85%. Рабочее движение по всему дорожному объекту планируется запустить в ноябре.

Западный объезд проходит от трассы М-8 "Холмогоры" - Сергиев Посад по направлению к селу Благовещенье, в районе которого планируется размещение общественных и паломнических центров. От села Благовещенье магистральная улица будет следовать вдоль границы Сергиева Посада в направлении на север и далее к Новоугличскому шоссе.