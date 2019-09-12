Прожиточный минимум пенсионеров в Подмосковье в 2020 году останется на уровне 2019 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг установила прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год на уровне 2019 года - 9908 рублей, передает корр. ТАСС.

"Проектом закона предлагается величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии в Московской области на 2020 год установить в размере 9908 рублей", - представила законопроект в думе заместитель министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова.

Она добавила, что всего в Подмосковье проживают порядка 2 млн пенсионеров, из них социальная доплата до прожиточного минимума потребуется порядка 167 тыс. человек.

"Решение принято. Закон принят в целом", - прокомментировал итоги голосования депутатов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Прожиточный минимум для пенсионеров устанавливается каждый год, чтобы определить размер социальной доплаты к пенсии. Минимум на 2019 год в Московской области также составляет 9908 рублей.