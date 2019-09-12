Подмосковные сельхозрынки смогут не переезжать в капитальные здания до 2025 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Московская областная дума на заседании в четверг перенесла срок вступления требований для сельскохозяйственных рынков об обязательной работе в капитальных сооружениях с 1 января 2020 года на 1 января 2025 года. Соответствующий закон депутаты приняли сразу в трех чтениях, передает корр. ТАСС.

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, представивший документ в думе, пояснил, что законодательство требует, чтобы розничные рынки работали только в капитальных строениях, делать это внутри временных конструкций запрещается. Исключение сделано только для сельскохозяйственных рынков: субъекты РФ должны были определить срок вступления этих правил для таких рынков самостоятельно. В Подмосковье это должно было произойти 1 января 2020 года.

"В рамках мероприятий по поддержке малого и среднего бизнесов, а также подмосковных производителей, которые смогут получить дополнительные точки реализации своей продукции, прошу поддержать инициативу продления сроков вступления требований об использовании капитальных зданий, строений и сооружений для сельскохозяйственных рынков до 1 января 2025 года", - сказал Посаженников.

Он пояснил, что сейчас в Подмосковье всего работают 52 сельскохозяйственных рынка, из них 39 находятся не в капитальных сооружениях. "Это порядка 3 тыс. торговых мест и более 15 тыс. занятых. Кроме того, на стадии реконструкции и проектирования находятся еще 36 сельскохозяйственных проектов, это еще порядка 11 тыс. занятых", - сказал министр.

По итогам голосования большинство депутатов поддержало перенос сроков. "Решение принято, закон принят в целом", - огласил результаты председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.