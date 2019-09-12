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Минэкологии Подмосковья оштрафовало компанию в Волоколамском округе за незаконную свалку

Сумма штрафа составила 600 тыс. рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области оштрафовало компанию, которая организовала незаконную свалку в Волоколамском округе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Инспекторы эконадзора завершили административное расследование по факту образования незаконной свалки вблизи деревни Тимково Волоколамского городского округа. Нарушителем оказалось ООО "Промуголь", которое занимается разработкой карьеров и добычей глины. Выяснилось, что работники компании сваливали отходы строительства и ремонта на открытом грунте, без оборудования специальной площадки для временного хранения <...> Минэкологии оштрафовало компанию на общую сумму 600 тыс. рублей и обязало ликвидировать свалку", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что площадь свалки составила более 1,7 тыс. кв. м, а объем размещенных отходов - свыше 2,1 куб. м.

"Нарушение усугубилось тем, что более тысячи кубометров мусора были размещены в водоохранной зоне реки Ламы, что могло привести к ее загрязнению", - отмечается в материале.

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