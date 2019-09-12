В Ликино-Дулево произошел взрыв в жилом доме

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел в квартире жилого дома в Ликино-Дулево, 10 человек эвакуировали, один пострадал. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В Ликино-Дулево на улице Текстильщиков, дом 8 произошел хлопок неизвестного происхождения в комнате однокомнатной квартиры на 4 этаже. Разрушений и пожара не последовало, несущие конструкции не повреждены. В результате пострадал хозяин квартиры, у которого произошла легкая контузия. В результате инцидента было эвакуировано 10 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дом, где произошел взрыв, насчитывает девять этажей и четыре подъезда. На месте работают правоохранительные органы и экстренные службы.