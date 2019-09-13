Серпухов впервые примет велозаезд Gran fondo Russia 15 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Финал сезона шоссейных велозаездов Gran fondo Russia пройдет в Серпухове 15 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пятницу организаторы мероприятия.

"Финал сезона крупнейшей в России серии шоссейных велозаездов Gran fondo Russia пройдет 15 сентября. Впервые старт Gran fondo будет дан в Серпуховском районе. Мероприятие обещает стать самым масштабным и ярким велозаездом серии в этом году", - говорится в сообщении.

Старт велозаезду будет дан на аэродроме "Финам", а маршрут пройдет по Серпуховскому району. Участники смогут выбрать дистанцию на 30 км, 60 км или 90 км. Для опытных велосипедистов организаторы подготовили формат велогонки с индивидуальным и командным зачетами. Памятные медали получат все финишеры, независимо от выбранной дистанции.

"Этим летом в наших заездах уже приняли участие более 5,5 тыс. человек. Мы ожидаем, что в сентябре число участников за сезон побьет новый рекорд и преодолеет отметку в 7 тыс. - именно столько велосипедистов вышло на наши старты за все предыдущие три года", - приводятся в сообщении слова основателя Gran Fondo в России Светланы Коршуновой.

Сезон Gran Fondo 2019 открылся велозаездом в подмосковном городе Руза, который собрал более 1,5 тыс. участников.