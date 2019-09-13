Почти на 10% выросло количество работающих подростков в Подмосковье

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Свыше 22,5 тыс. подростков трудоустроились в Московской области с начала года, это почти на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом журналистам в пятницу сообщил заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов.

"У нас с начала года было трудоустроено более 22,5 тыс. подростков. Конечно, большая часть их трудилась в летний период, у нас было достаточно большое количество, практически во всех муниципалитетах, трудовых бригад, причем их поддержка и финансирование осуществляется как из средств местного бюджета, так и из средств областного бюджета. <...> Если говорить по прошлому году, то количество детей, которое было трудоустроено, составляло порядка 20-21 тыс., то есть у нас рост порядка 5-10%", - сказал Здобнов.

Он отметил, что увеличение числа работающих подростков наблюдается ежегодно.

По словам Здобнова, большая часть детей занималась озеленением, приведением в порядок городских парков и городских округов. Некоторые трудились на предприятиях питания или в курьерских службах.