Проект по предотвращению школьных конфликтов планируют запустить в Подмосковье

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по делам детей Подмосковья совместно с Минобразования региона планируют до конца 2019 года запустить проект по предотвращению конфликтов и травли детей в школьной среде, сообщила в пятницу журналистам уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

"У нас запускается проект "Бесконфликтная школа". Мы уже предварительно проговорили возможность совместного такого проекта с Министерством образования [Подмосковья]", - сказала омбудсмен.

По ее словам, одним из этапов проекта станет проведение опроса на школьном портале Подмосковья, где ученики и их родители смогут выразить свое мнение о комфортности и бесконфликтности школьной среды.

Она отметила, что первоначально проект планируется запустить в 10 пилотных муниципальных образованиях Московской области: Королеве, Павловском Посаде, Химках, Балашихе, Мытищах, Подольске, Люберцах, Лобне, Богородском и Сергиевом Посаде.

"Выбирали [пилотные муниципалитеты] по количеству обращений по школьным конфликтам, потому что количество обращений по школьным конфликтам выросло в два раза в аппарате уполномоченного по правам детей. Если брать всю сумму обращений, то большинство - это школьные конфликты и родительские войны. Поэтому нам нужно заниматься и тем, и другим", - добавила Мишонова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье, проект планируется реализовать до конца текущего года.