Завод по производству скважинного оборудования начнут строить в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство завода по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли планируется начать строить в подмосковном Сергиевом Посаде в марте следующего года, инвестиции в проект превышают 600 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"Инвестор намерен начать возведение завода в марте 2020 года. Благодаря строительству предприятия будет создано только на первоначальном этапе 100 новых рабочих мест, а в дальнейшем - еще 102. Объем инвестиций в проект превысит 610 млн рублей, ввод нового предприятия запланирован не позднее января 2021 года", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Как пояснили в пресс-службе, компания "Меттойл" получила в долгосрочную аренду земельный участок для реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазовой отрасли на территории индустриального парка М-8. По словам главы подмосковного Сергиева Посада Михаила Токарева, которого цитирует пресс-служба министерства, к настоящему времени на участке произведена вертикальная планировка площадки, что позволяет уже ее использовать для проведения строительных работ.

В пресс-службе министерства также отметили, что площадка под строительство была предоставлена в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме летом текущего года. Инвестор получил участок по упрощенной схеме, без проведения торгов.