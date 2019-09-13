Около 400 участков дорог в Подмосковье оснастят барьерными ограждениями до конца года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Порядка 400 потенциально опасных участков региональных дорог в Московской области оснастят металлическими барьерными ограждениями. Работы планируют завершить до конца года, сообщила в пятницу пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

"На территории области до конца года запланировано оборудовать свыше 105 км металлических барьерных ограждений на 392 дорогах регионального значения. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах: предотвратить съезды в кювет и снизить риски возникновения ДТП со смертельным исходом", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

Наибольший объем работ планируют выполнить в Пушкине, Орехово-Зуеве, Сергиевом Посаде, а также Дмитрове и Кашире.

В 2018 году было установлено 215 км ограждений.