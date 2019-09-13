Тренеры в Подмосковье получили 27 млн рублей субсидий на приобретение жилья

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Московской области предоставили 10 тренерам из региона субсидии на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека", общая сумма предоставленных субсидий составила 27 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Подмосковья.

"В доме правительства Московской области состоялась церемония вручения свидетельств по программе "Социальная ипотека" тренерам в размере 27 млн рублей. <...> На мероприятии 10 тренеров из Подольска, Одинцова, Коломны, Котельников, Долгопрудного, Чехова, Краснознаменска и Пушкина получили свидетельства на приобретение жилья", - говорится в сообщении.

Как отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, слова которой приводятся в сообщении, программа "Социальная ипотека" действует на территории региона с 2016 рода. Всего с начала действия программы более 1,4 тыс. специалистов разных сфер получили субсидии на приобретение жилья.

"С каждым годом все больше людей приобщаются к занятиям физической культурой и спортом, в том числе и профессионально. Разумеется, возникает вопрос привлечения и поддержки тех тренерских кадров, которые работают или хотят работать на территории Московской области. Наша задача - поддерживать их, создавая им все условия для комфортного проживания в нашем регионе. Программа социальной ипотеки, когда тренеру предоставляется возможность платить лишь проценты по телу кредита, является очень хорошим подспорьем", - приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.

В пресс-службе также добавили, что в программе по предоставлению субсидий для приобретения жилья могут участвовать учителя, воспитатели, молодые ученые, тренеры и врачи.

"Социальная ипотека" предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируется в течение последующих десяти лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.