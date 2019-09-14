В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

"В линейное управление МВД России на станции Москва-Ярославская поступила информация, что электропоездом Болшево - Москва на станции Тайнинской смертельно травмированы двое граждан, один из них несовершеннолетний", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают транспортные полицейские, устанавливаются обстоятельства случившегося.