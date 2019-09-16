Власти улучшат транспортную доступность более 1 тыс. СНТ в Подмосковье

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Столичные и подмосковные власти завершат капитальный ремонт и ремонт автомобильных подъездных дорог к более чем 1 тыс. садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) к 2020 году. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе департамента развития новых территорий города Москвы.

"Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта в размере 3,3 млрд рублей из бюджета города Москвы бюджету Московской области в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных подъездных дорог к СНТ в 2018-2020 годах успешно реализуется. Эти вопросы решает подведомственное нашему ведомству Государственное казенное учреждение города Москвы "Развитие Московского региона". Итогами реализации данной программы станет обеспечение безопасной транспортной доступностью почти 400 тыс. человек, в том числе 320 тыс. москвичей, находящихся в более чем 1 тыс. СНТ", - цитируют в пресс-службе слова главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что в 2018 году в 19 муниципальных образованиях Московской области было отремонтировано 96 подъездных дорог протяженностью 109,3 км, что позволило улучшить транспортную доступность участков в более чем 450 СНТ для более 115 тыс. москвичей. В 2019 году планируется отремонтировать 62 подъездные дороги протяженностью 65,58 км в 21 муниципальном образовании Московской области, что позволит обеспечить улучшенной транспортной инфраструктурой около 100 тыс. человек, в том числе 72 тыс. москвичей, имеющих земельные участки в 230 СНТ.

Также в 2019 году планируется провести проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт 36 подъездных дорог к СНТ протяженностью 49,76 км в 17 муниципальных образованиях Московской области с целью проведения строительно-монтажных работ в 2020 году.