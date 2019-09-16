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Почти 60 домов отремонтировали в бывших военных городках Подмосковья с начала года

В ходе капитального ремонта строители заменили кровли, отремонтировали фасады и внутренние инженерные системы зданий

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Подмосковные власти с начала года провели капитальный ремонт 58 многоквартирных домов в бывших военных городках. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"В рамках программы капитального ремонта с начала 2019 года проведен капитальный ремонт 58 многоквартирных домов в бывших военных городках, которые уже переданы от министерства обороны на баланс муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что строители заменили кровли, отремонтировали фасады и внутренние инженерные системы домов.

"С 2014 года в Московской области капитально отремонтировано 354 многоквартирных дома из жилищного фонда бывших военных городков. Благодаря этому улучшено качество жизни людей 44-х бывших военных городков на территории 26 муниципалитетов региона", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Всего в программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья, рассчитанную до 2049 года, включено 927 домов, расположенных на территории бывших военных городков.

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