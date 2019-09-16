Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 300 т электролома

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Жители и учреждения Подмосковья за восемь месяцев текущего года сдали свыше 300 тонн ненужной электронной и бытовой техники в рамках экологической программы "Школа утилизации: электроника". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Техника является отходом IV класса. В кинескопах, радиоэлектронных компонентах содержатся тяжелые металлы и целый набор токсичных веществ, включая мышьяк, свинец, ртуть. Именно поэтому электронные отходы должны передаваться организациям, имеющим лицензию на сбор, транспортирование и утилизацию. С начала 2019 года совместными усилиями организаций и жителей области удалось собрать более 300 тонн", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона - министра экологии и природопользования Дмитрия Куракина.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган, слова которого приводит пресс-служба, программа безвозмездной переработки электронного оборудования "Школа утилизации: электроника" дает возможность бюджетным учреждениям без расходования средств утилизировать ненужную оргтехнику, компьютеры, офисное и электронное оборудование. Собранная электроника перерабатывается во вторсырье и отправляется на партнерские заводы для производства новой продукции.

По его словам, за восемь месяцев 2019 года больше всего электролома собрали школы - 156 тонн. Учреждения здравоохранения, которые с этого года могут сдавать в рамках программы также медоборудование, направили на утилизацию 58 тонн техники, органы социального блока, в которые входят учреждения соцзащиты, управления занятости и МФЦ, - 57 тонн, еще 44 тонны сдали региональные и муниципальные органы власти.

Среди муниципалитетов по сбору электроники лидирует Коломна с результатом 54,6 тонны, на втором месте - Богородский городской округ (27 тонн), на третьем - Мытищи (17,5 тонны).

Экологическая программа "Школа утилизации: электроника" реализуется при поддержке Минмособлимущества, Министерства экологии и природопользования и Министерства образования региона, организатор программы - Фонд рационального природопользования. В рамках программы бесплатно сдавать электронику на утилизацию могут органы власти, бюджетные организации, школы и жители Подмосковья.