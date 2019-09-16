Диагностические работы напишут более 270 тыс. школьников в Подмосковье

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Региональные диагностические работы, которые пройдут во всех школах Московской области с сентября по ноябрь, напишут более 270 тыс. школьников. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Свыше 270 тыс. подмосковных школьников с сентября по ноябрь напишут предметные региональные диагностические работы. Свои знания по русскому языку и математике смогут проверить более 85 тыс. учеников пятых классов, более 80 тыс. седьмых классов, около 80 тыс. учеников девятых классов и более 30 тыс. десятиклассников", - говорится в сообщении.

Как приводит пресс-служба слова главы министерства Ольги Забраловой, результаты диагностических работ будут максимально объективны, благодаря использованию Единой автоматизированной информационной системы оценки качества образования. Вход в систему будет осуществляться через школьный портал. Доступ к контрольно-измерительным материалам откроется в строго регламентированное время, индивидуальные комплекты распечатаются перед началом работ.

Результаты станут известны через три рабочих дня после дня написания. Они могут использоваться для оценки динамики владения школьным материалом и выстраивания индивидуального обучающего плана.

Региональные диагностические работы проводятся в школах Подмосковья несколько лет подряд, наряду с Основным государственным экзаменом (ОГЭ), Единым государственным экзаменом (ЕГЭ), Всероссийскими проверочными работами (ВПР), Национальным исследованием качества образования (НИКО). По итогам проверки предыдущих работ, педагогам Подмосковья было рекомендовано усовершенствовать организацию учебной деятельности, помочь обучающимся восполнить пробелы в освоении новых метапредметных стандартов общего образования, создать условия для личностного роста школьника.