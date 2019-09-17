Выборы пройдут в восьми подмосковных муниципалитетах в 2020 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Избирательные кампании по выбору членов советов депутатов в следующем году пройдут в восьми подмосковных муниципальных образованиях. Об этом сообщил во вторник председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"В 2020 году нас ждут выборы на восьми территориях, будет довольно большая [избирательная] кампания", - сказал он, уточнив, что в голосовании смогут принять участие около 1 млн человек.

Как отмечается в презентации к его выступлению, в следующем году выборы в советы депутатов пройдут в Балашихе, Подольске, Рошале, Фрязине, Электростали, Молодежном, Лыткарине, Дмитровском городском округе.

Березкин добавил, что также выборы в совет депутатов в декабре текущего года пройдут в Ленинском городском округе.