Извещения о продаже сельхозземель в Подмосковье перевели в электронный вид

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Подмосковья запустили в тестовом режиме новую электронную госуслугу - по рассмотрению извещений о продаже сельхозземли, сообщила во вторник пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"Новая электронная госуслуга по земле "Рассмотрение извещений о продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации преимущественного права покупки Московской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" выведена на региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ). Услуга позволит собственникам сельхозземель, желающим продать свои участки, известить государство в электронном виде", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Владислава Когана.

Он уточнил, что пока эта электронная услуга запущена в тестовом режиме. При этом, по его словам, рассмотрение извещений о продаже земель сельскохозяйственного назначения - достаточно популярная услуга. За восемь месяцев текущего года в ведомство поступило около 1,4 тыс. таких извещений, это почти столько же, сколько за весь 2018 год - тогда в адрес Минмособлимущества поступило 1,7 тыс. извещений.

В ведомстве добавили, что большая часть земель сельхозназначения находится в руках частных собственников. Государство контролирует продажу таких участков, чтобы земли продолжали использоваться по назначению.