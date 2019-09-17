Российский рекорд по полету гибридного дрона установила компания из Подольска

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Разработка компании из Подольска установила рекорд России по полету гибридного дрона мультироторного типа "Geodron GDM". Образец компании "Съемка воздуха" продержался в воздухе 3 часа 27 минут 49 секунд, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Подольский производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе испытаний новой модели зарегистрировал рекорд России по длительности полета БПЛА мультироторного типа. "Geodron GDM" продержался более трех часов, что превышает продолжительность полета других подобных аппаратов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба привела слова зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, который отметил, что компания-разработчик включена в перечень инновационных предприятий Подмосковья, а коллектив организации стал получателем гранта регионального правительства в области науки, технологий, техники и инноваций.

"В 2017 году разработчики дрона получили грант в размере 2,5 млн рублей, и сейчас мы видим, насколько эффективна он был использован учеными. Благодаря продолжительному времени полета и большой грузоподъемности БПЛА могут применяться в поисково-спасательных работах, в лесу, в горах, на воде, а также осуществлять перенос необходимого инвентаря", - отметил Хромов.

Особенности беспилотника в том, что он имеет гибридную силовую установку (работает на бензине АИ-92), и может летать намного дольше, чем аппараты на электрических аккумуляторах. БПЛА мультироторного типа также может осуществлять экологический мониторинг с помощью установленной специальной полезной нагрузки: радиолокаторов, сотовых станций, маяков, камер оптического и теплового диапазона.

БПЛА - это летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления. Основным преимуществом БПЛА является существенно меньшая стоимость создания и эксплуатации, около $6 млн, в то время как стоимость сопоставимого пилотируемого объекта составляет порядка $100 млн. Воздушный кодекс РФ требует регистрации БПЛА массой свыше 30 кг.