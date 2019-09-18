Посевные площади под озимый рапс увеличили на 55% в Подмосковье

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Площадь посева озимого рапса в Московской области в текущем году составила почти 12 тыс. га, это почти на 55% больше показателей 2018 года. Об этом в среду сообщила пресс-служба Минсельхоза региона.

"Впервые рапс мы посеяли в прошлом году. Культура быстро заслужила уважение. И неудивительно, что в этом году площади под озимым рапсом мы существенно расширяли. По плану площадь должна была составить чуть больше 10 тыс. га. Но аграрии региона превзошли и эти цифры, посеяв 11,8 тыс. га этой культуры, что составляет 55% к показателю прошлого года", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина.

Он отметил, что лидерами по севу рапса в регионе стали Луховицкий округ, Серебряные Пруды, Одинцово, Кашира и Зарайск.

В пресс-службе пояснили, что первоначально рапс выращивали на кормовые цели, так как благодаря высокому содержанию протеина он отлично подходил в качестве корма для крупного рогатого скота. В настоящее время возможности его использования стали шире - рапсовое масло применяется в химической, пищевой промышленности, для изготовления биотоплива.