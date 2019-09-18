Педагоги в Подмосковье получили субсидии на приобретение жилья на 46 млн рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 20 свидетельств на приобретение жилья по программе "Социальная ипотека" вручили учителям и воспитателям Подмосковья, общая сумма предоставленных субсидий составила 46 млн рублей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

"В доме правительства Московской области вручили 21 свидетельство по программе "Социальная ипотека" учителям, воспитателям и молодым учителям. Общая сумма свидетельств составила 46 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что программа "Социальная ипотека" появилась по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2016 году. С начала ее реализации возможностью улучшить жилищные условия воспользовались более 1,4 тыс. специалистов.

"Программа позволяет нашим специалистам не переживать о том, как и где приобрести жилье. Они могут спокойно работать, заниматься любимым делом. В 2016 году мы вручали 50 свидетельств педагогам, в 2019 - 90, в следующем году планируем вручить 110. Надеюсь, новая квартира, приобретенная в Подмосковье, будет для них любимым домом, куда они будут спешить", - процитировали в пресс-службе министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.

В пресс-службе рассказали, что кроме педагогов, в программе участвуют молодые ученые, тренеры и врачи. В сентябре сертификаты получат еще порядка 100 ученых и 40 врачей.

"Социальная ипотека" предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируют в течение последующих десяти лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.