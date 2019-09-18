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В МЧС предупреждают о ночных заморозках в Подмосковье с 19 по 21 сентября

В ведомстве отмечают, что температура может опуститься до минус трех градусов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус трех градусов ожидаются в Подмосковье в ночное время с 19 по 21 сентября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночные и утренние часы с четверга по субботу по Московской области ожидаются заморозки в воздухе от минус трех до минус одного градуса по Цельсию", - сообщили в региональном главке.

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