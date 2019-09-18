В Подмосковье избрали врио главы Раменского округа

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Совет депутатов Раменского городского округа назначил временно исполняющим обязанности главы Раменского округа в Московской области Виктора Неволина. Об этом в среду сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Подмосковья.

"18 сентября 2019 года в Раменском городском округе состоялось первое заседание Совета депутатов Раменского городского округа. Депутатами принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы с 19 сентября 2019 года на Виктора Неволина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председателем совета депутатов округа избран Юрий Ермаков.

С декабря 2014 года Виктор Неволин являлся руководителем городского округа Бронницы.

В мае текущего года глава Раменского Андрей Кулаков досрочно покинул свой пост. Его обязанности исполнял первый заместитель руководителя муниципалитета Николай Воробьев.