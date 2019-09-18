Завод по производству мясных консервов в Сергиевом Посаде начнут возводить в 2020 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Компания "МПК "Патриот" планирует начать строительство завода по производству консервов из мясной продукции на территории Сергиево-Посадского городского округа в 2020 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Компания "МПК "Патриот" планирует на территории муниципального индустриального парка "М-8 Север" в Сергиево-Посадском городском округе построить завод по производству консервов из мясной продукции. Новое предприятие разместится на территории почти в 13 тыс. кв. м. <...> Компания планирует начать возведение завода в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции в новый проект составят около 225 млн рублей. В пресс-службе добавили, что в настоящее время поданы документы на заключение инвестиционного соглашения с правительством Московской области, в рамках которого земельный участок может быть предоставлен компании на льготных условиях, без проведения торгов.

Как пояснил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, которого цитирует пресс-служба, компания специализируется на выпуске нескольких линеек продукции из говядины, свинины, мяса птицы, конины и оленины, используя только мясо от российских сельхозпредприятий.