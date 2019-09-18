В Гидрометцентре рассказали о выпавшей в Подмосковье ледяной крупе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Осадки, выпавшие накануне в Подмосковье, являются ледяной крупой, а не снегом или градом, как считают пользователи социальных сетей. Об этом ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ранее на странице подмосковного Видного в Instagram появилась видеозапись, на которой запечатлены осадки, похожие на снег.

"Сейчас могут выпадать осадки в смешанной фазе. Существует ледяная крупа, и есть град. Вот ледяная крупа - это осадки переходного периода, а град - более крупный, и это осадки летнего периода", - сказала Макарова.

Макарова отметила, что ледяная крупа похожа на град, но более мелкая, поэтому ее часто путают со снегом.