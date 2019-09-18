"АК "Рубин" вложила около 1,6 млрд рублей в расширение производства в Балашихе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. ПАО "Авиационная корпорация "Рубин" в Балашихе запустила новое импортозамещающее производство привод-генераторов переменного тока для авиапромышленности, инвестиции в проект составили около 1,6 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"При поддержке фонда развития промышленности России в городском округе Балашиха ПАО "Авиационная корпорация "Рубин" запустила новое импортозамещающее производство привод-генераторов переменного тока и насосов плунжерных для авиационной промышленности. <...> Из общей суммы инвестиций в 1,6 млрд рублей на создание нового механического цеха, его оснащение современным высокотехнологичным оборудованием для производства привод-генераторов переменного тока и насосов плунжерных, был задействован выданный ПАО АК "Рубин" в 2016 году Фондом развития промышленности РФ льготный заем в размере 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в результате расширения производства на предприятии дополнительно создано 70 новых рабочих мест.

"Авиационная предприятие "Рубин" в городском округе Балашиха создано в 1946 году и на текущий момент остается единственным производителем в России и странах СНГ взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидроприводов современных самолетов и других летательных аппаратов. Корпорация создает изделия на высоком научно-техническом уровне, соответствующем мировым стандартам, открытие новой линии является значимым событием для развития авиационной промышленности нашей страны", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.