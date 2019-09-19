Власти Подмосковья выделили 81 млн рублей грантов начинающим сыроварам

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Подмосковья предоставили начинающим сыроварам гранты на сумму 81 млн рублей для строительства двух новых сыроварен и ремонта существующей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Начинающим сыроварам предоставлено три гранта на общую сумму 81 млн рублей. Поддержка сыроварам предоставлена в целях строительства двух модульных сыроварен в городских округах Дмитров и Рузский, а также ремонта и переустройства существующего помещения под сыроварню в Шаховской", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Уточняется, что гранты предоставлены по итогам конкурса по отбору малых форм хозяйствования, реализующих мероприятия по развитию производства сыров на территории региона. Этот вид помощи предоставляется сыроварам уже третий год подряд.

Гранты получили главы крестьянско-фермерских хозяйств "Свободный труд" и "Дербенев" из Дмитровского городского округа и хозяйство "Блажко А. А." Проектная мощность трех новых сыроварен составит 375 тонн сыра в год.