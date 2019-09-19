Число ДТП с участием детей в Подмосковье сократилось в 2019 году на 10%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число аварий с участием детей-пассажиров сократилось в Подмосковье на 10% за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил начальник управления ГИБДД России по Московской области Виктор Кузнецов, подводя итоги проведения социальной кампании "Маленький пассажир - большая ответственность".

"Количество аварий с участием детей-пассажиров в 2018 году составило 196, в 2019 году - 175, сократившись на 10%. Количество погибших в ДТП с участием детей-пассажиров в 2018 составило 10, в 2019 году - 7, что меньше на 30%", - отметил он.

Кроме того, за указанный период наблюдается сокращение числа раненных в авариях с детьми на 13% - с 214 до 186 случаев. Также зафиксировано в целом уменьшение ДТП по сравнению с прошлым годом. В частности, их количество уменьшилось на 2,5% (с 358 до 349). Глава подмосковной ГИБДД отметил, что за период реализации социальной компании "Маленький пассажир - большая ответственность", на 3% (с 98 до 95) уменьшилось число ДТП на автомобильных дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Социальная кампании "Маленький пассажир - большая ответственность" проходила в период с 1 июня по 1 сентября 2019 года в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения".